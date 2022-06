Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie notierte um 29.06.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 153,00 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 152,60 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 152,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 943 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.09.2021 bei 324,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 52,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2022 (145,74 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 278,38 USD an.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 27.908,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 26.171,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,96 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

