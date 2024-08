Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 522,79 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 522,79 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 526,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 519,33 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 409.575 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 544,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,10 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 279,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 574,29 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,03 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 39,07 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,00 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.10.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 21,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

