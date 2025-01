Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Donnerstagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 704,25 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 4,1 Prozent auf 704,25 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 709,82 USD. Bei 697,19 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 2.168.805 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 709,82 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 0,79 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 387,10 USD. Dieser Wert wurde am 01.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 81,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 710,86 USD.

Am 30.10.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,20 USD, nach 4,50 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 34,15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 04.02.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 25,35 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

