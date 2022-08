Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 159,12 EUR ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 158,56 EUR nach. Bei 160,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 18.020 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 51,01 Prozent niedriger. Am 22.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 9,18 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 243,22 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD gegenüber 3,30 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 28.822,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29.077,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 02.11.2022 erwartet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie gibt ab: US-Nutzerklage um Cambridge Analytica könnte in Vergleich enden

TikTok gewinnt bei Jugendlichen im Vergleich zu YouTube, WhatsApp & Co. an Beliebtheit

Meta-Aktie dennoch fester: Zahlreiche Facebook-Newsfeeds mit Nachrichten an Prominente verstopft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com