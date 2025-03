Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,2 Prozent auf 558,27 USD ab.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 558,27 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 553,31 USD nach. Bei 563,03 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.075.219 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 740,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 32,71 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.04.2024 Kursverluste bis auf 414,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 34,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2024 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 722,29 USD aus.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 29.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,46 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 48,39 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 25,20 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

