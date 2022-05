Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag ins Minus

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im XETRA-Handel um 31.05.2022 16:22:00 Uhr um 1,3 Prozent auf 180,32 EUR nach. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 180,02 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 20.212 Stück.

Am 14.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 324,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,48 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2022 (164,24 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 9,79 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 284,63 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,72 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27.908,00 USD im Vergleich zu 26.171,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,00 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

