Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) springt am Nachmittag an

Um 04:22 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 165,58 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 166,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 158,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 29.818 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 324,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 49,02 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,74 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 13,61 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 243,22 USD aus.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.822,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.077,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2022 terminiert.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 9,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

