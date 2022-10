Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag freundlich

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 99,34 EUR zu. Bei 99,70 EUR erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 99,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.960 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 314,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 97,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 210,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,22 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.714,00 USD – eine Minderung von 4,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29.010,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 01.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,27 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

