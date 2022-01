Apples VR-Headset kommt möglicherweise nur für ausgewählte Kunden

• Bloombergs Tech-Experte, Mark Gurman, in Kontakt mit Apple-Insider: "[…] die Idee einer vollständig virtuellen Welt [ist] für Apple tabu […]."• Tim Cook zieht AR-Technologien Virtual Reality vor - ganz anders als Meta-Chef Mark Zuckerberg.• Die Höhe der geschätzten Preise für das neue AR-/VR-Headset lassen eine bestimmte Zielgruppe erahnen.

Bereits seit einiger Zeit arbeitet Apple an einem eigenen AR-/VR-Headset, das mit Metas Oculus Quest 2 und anderen Modellen, die sich bereits auf dem Markt befinden, in Konkurrenz treten könnte. Die Vorfreude der Apple-Fans auf die neue Hardware wurde jedoch kürzlich getrübt: Von Mark Gurman, Tech-Experte beim renommierten US-Nachrichtenportal Bloomberg, der zuvor mit einer Quelle bei Apple habe sprechen können. Dies berichtet das Informationsportal TECHBOOK.

Apple wird wohl vorerst nicht Teil des Metaverse

Wie das Portal berichtet, habe Gurman in seinem "Power On"- Newsletter erklärt: "Es gibt ein Wort, das mich schockieren würde, wenn Apple sein Headset vorstellt: Metaverse. Mir wurde ziemlich direkt gesagt, dass die Idee einer vollständig virtuellen Welt, in die die Benutzer flüchten können - wie in Meta Platforms/Facebooks Zukunftsvision - für Apple tabu ist."

Dies entspricht Aussagen des Apple-Chefs Tim Cook aus einem Exklusivinterview mit dem Informationsportal BuzzFeed News vor einigen Jahren. Damals hatte er erklärt, er präferiere AR (Augmented Reality) gegenüber VR (Virtual Reality): VR-Technologie blendet die Wirklichkeit komplett aus, während Nutzer von AR-Technologien ihre Umgebung noch sehen können, wobei diese durch virtuelle Elemente ergänzt wird.

Apples AR-/VR-Headset wohl nur für kurze Kommunikation, Gaming und das Anschauen von Inhalten gedacht

Während Mark Zuckerberg Anfang vergangenen Jahres also den Namen seines Unternehmens, damals Facebook, in Anlehnung an seine Ambitionen bezüglich eines Metaverse in "Meta" änderte, möchte Tim Cook mit Apple - zumindest in der näheren Zukunft - Gurman zufolge anscheinend nicht an dieser Technologie teilhaben.

Das Headset diene aus diesem Grund wohl vorerst lediglich kurzen Einlagen zu Kommunikation, dem Anschauen von Inhalten sowie Gaming, so Gurman laut TECHBOOK.

Apples AR-/VR-Headset wird Vermutungen zufolge zu teuer für die breite Masse

Doch nicht nur das mindert die Vorfreude der Apple-Fans auf das neue AR-/VR-Headset: Die von Experten und der Allgemeinheit mittlerweile für das Headset vermuteten Preise lägen bei rund 3.000 Euro, heißt es weiter. Dies lasse vermuten, dass Apples Zielgruppe für die neue Hardware - zumindest vorerst - eher Entwickler als die breite Masse seien.

Finanzierungsprobleme für Projekte wie das AR-/VR-Headset scheint Apple jedenfalls auch während der Corona-Pandemie nicht zu haben: "In diesem Jahr haben wir unsere leistungsstärksten Produkte aller Zeiten auf den Markt gebracht, von Macs mit M1-Prozessor bis hin zum iPhone 13, das neue Maßstäbe in Sachen Leistung setzt und unseren Kunden neue Möglichkeiten der Kreativität und Vernetzung eröffnet", so Tim Cook laut der Apple-Pressemitteilung zu den Firmeneinnahmen im vierten Quartal des Steuerjahrs 2021. Diese Produkte trugen zu Einnahmen in Höhe von 83,4 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal bei, was einen Anstieg von 29 Prozent im Vorjahresvergleich bedeutet.

Wann genau das neue Headset jedoch auf den Markt gebracht werden soll, ist der Öffentlichkeit bislang nicht bekannt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, Andrew Burton/For The Washington Post via Getty