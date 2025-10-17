Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Micron Technology
Die Aktie von Micron Technology gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 199,37 USD abwärts.
Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 199,37 USD. In der Spitze fiel die Micron Technology-Aktie bis auf 196,87 USD. Bei 198,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.276.449 Micron Technology-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 206,32 USD. 3,49 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 61,57 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 223,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,527 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 132,50 USD.
Am 23.09.2025 hat Micron Technology die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Micron Technology am 17.12.2025 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Micron Technology ein EPS in Höhe von 16,78 USD in den Büchern stehen haben wird.
