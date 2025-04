Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Microsoft zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 377,00 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 377,00 USD nach oben. Bei 378,25 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 374,70 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 828.901 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 468,33 USD. Gewinne von 24,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 367,26 USD fiel das Papier am 31.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,27 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 493,75 USD.

Am 29.01.2025 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,94 USD in den Büchern gestanden. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,63 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 62,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2025 13,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

