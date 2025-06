Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag stärker

Blick auf Microsoft-Kurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 471,75 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 471,75 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 472,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 470,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 860.125 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.06.2025 markierte das Papier bei 472,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 0,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 344,83 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 26,90 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,28 USD, nach 3,00 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 510,00 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 30.04.2025 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,95 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70,07 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 29.07.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 13,39 USD im Jahr 2025 aus.

