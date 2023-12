Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 374,99 USD.

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 374,99 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 374,59 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 376,77 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.721.194 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.11.2023 bei 384,30 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,48 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 219,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,51 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 403,88 USD je Microsoft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 24.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,35 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 56.517,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.122,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,23 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

