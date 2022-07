Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Mittag gestärkt

Im XETRA-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 04.07.2022 12:22:00 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 248,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 248,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.499 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,22 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.07.2021 bei 229,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,04 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 354,29 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 26.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 49.360,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 41.706,00 USD eingefahren.

Am 21.07.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2022 9,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

