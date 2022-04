Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittag im Aufwind

Die Microsoft-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 286,85 EUR. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 287,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 287,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 8.898 Stück.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 310,65 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Bei einem Wert von 195,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2021). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 374,71 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft ließ sich am 25.01.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 43,08 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 16,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 25.01.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2022-Finanzergebnisse von Microsoft rechnen Experten am 28.04.2022.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,75 USD fest.

