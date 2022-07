Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittag im Aufwind

Das Papier von Microsoft konnte um 05.07.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 250,35 EUR. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 251,65 EUR zu. Mit einem Wert von 249,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 9.797 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,85 EUR am 14.06.2022. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 7,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 354,29 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft gewährte am 26.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,22 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49.360,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.706,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Microsoft am 21.07.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2022 9,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

