Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagnachmittag freundlich

Die Microsoft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 05.07.2022 16:22:00 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 249,65 EUR. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 251,65 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 249,95 EUR. Bisher wurden heute 20.705 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 310,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,64 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,85 EUR ab. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 7,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 354,29 USD an.

Am 26.04.2022 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.706,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 49.360,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 21.07.2022 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2022 9,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

