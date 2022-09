Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Microsoft-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 259,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 257,40 EUR. Bei 258,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.867 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,59 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.06.2022 bei 231,85 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 11,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 351,25 USD je Microsoft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 51.865,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.152,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,38 Prozent gesteigert.

Am 26.10.2022 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 10,14 USD je Aktie aus.

