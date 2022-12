Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Vormittag an

Das Papier von Microsoft konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 240,95 EUR. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 241,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 241,45 EUR. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 520 Stück gehandelt.

Am 13.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 305,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 21,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 217,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 11,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 322,63 USD für die Microsoft-Aktie.

Microsoft veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50.122,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.317,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 24.01.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Drittes Quartal 2022: Diese US-Aktien hielt die Schweizer Großbank UBS

Fondsmanager Peter E. Huber: Diese Krisen in 2022 hat der Marktkenner kommen sehen

November 2022: Analysten sehen bei Microsoft-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com