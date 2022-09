Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochmittag billiger

Um 12:22 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 256,10 EUR ab. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 255,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 255,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.378 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 17,56 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 231,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,46 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 351,25 USD angegeben.

Am 26.07.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,17 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 51.865,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.152,00 USD in den Büchern standen.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.10.2022 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,14 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Größte Position noch ausgebaut: Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal im Bill & Melinda Gates Foundation Trust

Apple-, Meta-, Alphabet- und Amazon-Aktie vor erneutem Kursrutsch? So stark dürften die Big Techs unter einer Rezession leiden

Invesco rechnet mit Billionen-Wachstum für Metaverse-Branche - und legt passenden Fonds auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com