Microsoft Aktie News: Microsoft tendiert auf rotem Terrain

Die Microsoft-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 255,00 EUR. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 253,75 EUR ein. Bei 255,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.842 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 262,25 EUR erreichte der Titel am 23.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 171,06 EUR ab.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 310,13 USD. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 10,13 USD im Jahr 2023 aus.

Microsoft Corp. ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens. Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. Zudem kaufte Microsoft 2014 die gesamte Handysparte von Nokia. 2016 übernahm der Technologie-Riese zudem das Karriere-Netzwerk LinkedIn.

