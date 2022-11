Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Die Microsoft-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 228,10 EUR nach. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 227,90 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 228,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 841 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 310,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 26,57 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 217,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 322,63 USD an.

Microsoft ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,27 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 50.122,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.317,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,60 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 24.01.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 9,52 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

