Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagmittag auf grünem Terrain

Um 12:22 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 234,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 235,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 234,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.119 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2021 auf bis zu 305,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 23,17 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 217,00 EUR am 04.11.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 8,09 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 322,63 USD an.

Am 25.10.2022 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent auf 50.122,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.317,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 24.01.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 9,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

