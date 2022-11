Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:22 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 226,00 EUR zu. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 226,10 EUR aus. Bei 225,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 9.463 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 310,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 217,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 4,15 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 322,63 USD angegeben.

Microsoft ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50.122,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 45.317,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,52 USD je Microsoft-Aktie.

