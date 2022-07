Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagvormittag auf rotem Terrain

Um 11.07.2022 09:22:00 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 262,30 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 262,10 EUR. Bei 262,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.440 Microsoft-Aktien.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 15,56 Prozent niedriger. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 231,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 354,29 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 26.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49.360,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.706,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 21.07.2022 gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 9,28 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

