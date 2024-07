Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Microsoft im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 462,32 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 462,32 USD. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 461,90 USD. Bei 462,98 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 666.491 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 468,33 USD an. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 1,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 309,49 USD fiel das Papier am 29.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 49,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,72 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,95 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 477,00 USD an.

Am 25.04.2024 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,46 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 52,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 61,86 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2024 veröffentlicht.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

