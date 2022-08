Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag freundlich

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 280,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 281,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 281,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.516 Microsoft-Aktien.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 310,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,85 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,25 USD.

Microsoft ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 51.865,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46.152,00 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 26.10.2022 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 10,15 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

