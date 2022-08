Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 281,20 EUR. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 281,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 281,20 EUR. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 737 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (310,65 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 9,48 Prozent zulegen. Am 14.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,29 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 351,25 USD an.

Microsoft ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 USD gegenüber 2,17 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 51.865,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 46.152,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 10,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NVIDIA-Aktie & Co.: Diese Metaverse-Aktien könnten zukünftig vom VR-Trend profitieren

So schätzen Analysten die Microsoft-Aktie ein

"Profitmacherei" nicht erwünscht: Mojang Studios verbietet NFTs in Minecraft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com