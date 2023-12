Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Microsoft

Notierung im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Microsoft-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 346,70 EUR.

Die Microsoft-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 0,3 Prozent auf 346,70 EUR nach. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 344,50 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 345,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.298 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 29.11.2023 markierte das Papier bei 350,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 1,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 208,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 39,86 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 403,88 USD.

Am 24.10.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.517,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 50.122,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

