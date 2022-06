Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagmittag mit Einbußen

Die Aktie notierte um 13.06.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 235,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 233,90 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 235,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 34.921 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 310,65 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,35 Prozent hinzugewinnen. Am 12.06.2021 gab der Anteilsschein bis auf 211,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 11,37 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 354,29 USD.

Microsoft ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49.360,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.706,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Microsoft-Bilanz für Q4 2022 wird am 21.07.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,74 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Gané-Fondsmanager Rathausky: "Europa ist anfälliger"

Kurswende an den Aktienmärkten: Wie sich Mutige jetzt positionieren

Amazon: eBook-Store und Kindle-Verkauf in China werden eingestellt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com