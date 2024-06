Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 442,56 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 442,56 USD. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 443,06 USD an. Bei 441,06 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 821.256 Microsoft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (443,39 USD) erklomm das Papier am 12.06.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,19 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (309,49 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,72 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,95 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 468,88 USD aus.

Am 25.04.2024 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,95 USD, nach 2,46 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 23.07.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,81 USD je Aktie.

