Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 478,29 USD nach.

Die Microsoft-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 478,29 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 475,37 USD. Bei 476,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 749.562 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 480,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,44 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 344,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 38,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,28 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 510,00 USD aus.

Microsoft gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,47 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,95 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70,07 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 61,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Microsoft am 29.07.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 13,39 USD je Aktie belaufen.

