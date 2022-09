Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Microsoft am Dienstagvormittag zu

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 264,75 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 264,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 264,75 EUR. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 224 Aktien.

Bei 310,65 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 14,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 231,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 14,19 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 351,25 USD an.

Microsoft veröffentlichte am 26.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,23 USD gegenüber 2,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,38 Prozent auf 51.865,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46.152,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 10,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft-Aktie freundlich: Novo Nordisk setzt KI von Microsoft in der Medikamentenforschung ein

Früher in Rente: Verwirklichen Sie ihren Traum

Was sind eigentlich Aktien-Token?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com