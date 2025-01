Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 425,87 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 425,87 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 425,87 USD. Mit einem Wert von 428,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 566.423 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 468,33 USD erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,97 Prozent. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 384,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,30 USD je Microsoft-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 502,50 USD aus.

Microsoft gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,32 USD gegenüber 3,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 65,59 Mrd. USD gegenüber 56,52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.01.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 13,08 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Anhaltende Stärke? So könnten sich die Magnificent 7-Aktien um NVIDIA-Aktie in 2025 schlagen

Börse New York: Am Nachmittag Pluszeichen im Dow Jones

Zuversicht in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu