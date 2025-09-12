Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 512,72 USD.
Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 512,72 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 511,78 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 517,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 825.611 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 8,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (344,83 USD). Mit Abgaben von 32,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,49 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,32 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 606,00 USD an.
Microsoft ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,65 USD, nach 2,95 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 76,44 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,10 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,53 USD je Microsoft-Aktie belaufen.
