Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 372,88 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 372,88 USD zu. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 374,32 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 373,83 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.012.246 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 468,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 20,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 344,83 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,52 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,27 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 481,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 29.01.2025 vor. Es stand ein EPS von 3,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,94 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 69,63 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,02 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.04.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.04.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2025 13,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

