Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 418,75 USD nach oben.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 418,75 USD. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 422,50 USD. Bei 422,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 740.459 Microsoft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 468,33 USD erreichte der Titel am 06.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (324,42 USD). Mit Abgaben von 22,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,27 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 473,88 USD je Microsoft-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 2,96 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 64,73 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.10.2024 erwartet. Microsoft dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 13,20 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

