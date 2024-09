Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft reagiert am Nachmittag positiv

Microsoft im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Das Papier von Microsoft konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 437,29 USD. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 441,50 USD an. Bei 441,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 1.182.126 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 468,33 USD an. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 7,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 309,49 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,23 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,27 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 475,75 USD an.

Am 30.07.2024 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 64,73 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 56,19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 22.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 13,21 USD je Microsoft-Aktie.

