Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag in Grün

Um 12:03 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 280,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 189.184 Microsoft-Aktien.

Bei 315,94 USD markierte der Titel am 31.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 213,43 USD am 05.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 300,13 USD.

Microsoft gewährte am 24.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52.747,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.728,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

