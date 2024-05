Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagnachmittag höher

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 425,98 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 426,63 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 420,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 769.998 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 430,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2023 auf bis zu 309,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 27,35 Prozent Luft nach unten.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,72 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,95 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 460,11 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 25.04.2024 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,95 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,46 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Microsoft-Bilanz für Q4 2024 wird am 23.07.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,81 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Vor Abgang von Melinda Gates: Der Bill & Melinda Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2024

Konkurrenzkampf zwischen NVIDIA, Amazon, Google & Co.: KI-Entwickler leiden unter Arbeitsbedingungen

So investierte Zurich Insurance im 1. Quartal 2024