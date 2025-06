Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 481,56 USD.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 481,56 USD. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 483,43 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 482,49 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.019.685 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 483,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 0,39 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Mit einem Kursverlust von 28,39 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 3,00 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,28 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 510,00 USD je Microsoft-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 30.04.2025. Es stand ein EPS von 3,47 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,95 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 70,07 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 13,39 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

