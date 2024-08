Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Microsoft

Die Aktie von Microsoft zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 423,31 USD.

Die Microsoft-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 423,31 USD. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 423,46 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 422,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 508.370 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 468,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 9,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,49 USD am 29.09.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,24 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 475,75 USD je Microsoft-Aktie aus.

Microsoft ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,96 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 64,73 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Microsoft am 22.10.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2025 13,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

