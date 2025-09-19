DAX23.474 -0,7%ESt505.432 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.275 -0,1%Nas22.687 +0,3%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1766 +0,2%Öl66,21 -0,7%Gold3.719 +0,9%
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Fokus auf Aktienkurs

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag südwärts

22.09.25 16:11 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 515,03 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
438,60 EUR -3,30 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 515,03 USD. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 514,30 USD. Bei 515,88 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 857.774 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 344,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 49,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,49 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 606,00 USD.

Am 30.07.2025 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 3,65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,95 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76,44 Mrd. USD im Vergleich zu 64,73 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 15,53 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
