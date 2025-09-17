DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.166 +0,1%Nas22.534 +0,3%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1748 -0,3%Öl66,64 -1,3%Gold3.671 +0,7%
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag in Grün

19.09.25 16:10 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag in Grün

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 514,58 USD.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 514,58 USD. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 514,59 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 511,30 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.484.488 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 555,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 49,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2025 mit 3,32 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,49 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 606,00 USD.

Microsoft veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76,44 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Microsoft am 28.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,53 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
