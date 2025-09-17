Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Abend fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Microsoft. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 510,53 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,4 Prozent auf 510,53 USD. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 514,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 511,30 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 7.064.938 Microsoft-Aktien.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 555,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 8,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 48,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,49 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 606,00 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent auf 76,44 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2026 wird am 28.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,53 USD je Aktie belaufen.

