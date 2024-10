Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 15:53 Uhr 1,3 Prozent. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 424,52 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 418,42 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 949.475 Microsoft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (468,33 USD) erklomm das Papier am 06.07.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 10,43 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 324,42 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,27 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 487,29 USD für die Microsoft-Aktie.

Microsoft veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,96 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 64,73 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 28.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 13,18 USD im Jahr 2025 aus.

