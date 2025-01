Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 443,28 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Microsoft-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 443,28 USD abwärts. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 441,55 USD nach. Bei 441,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 585.649 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 468,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 385,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,00 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,30 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 502,50 USD aus.

Am 30.10.2024 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 65,59 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 56,52 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.02.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 13,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge

Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Nachmittag fester