Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag im Plus

Das Papier von Microsoft konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,4 Prozent auf 276,19 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.716 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2022 bei 315,94 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 12,58 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 29,40 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 300,13 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 24.01.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 52.747,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.728,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,97 Prozent gesteigert.

Am 27.04.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 9,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

