Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Microsoft zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Im NASDAQ-Handel kam die Microsoft-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 447,47 USD.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 447,47 USD. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 449,00 USD zu. Bei 446,81 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 448,03 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 580.558 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 24.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 1,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,49 USD am 29.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,95 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 2,72 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 477,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 25.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,46 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Microsoft am 23.07.2024 präsentieren.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

