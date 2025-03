Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 393,93 USD.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 393,93 USD. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 392,18 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 395,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 901.662 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 468,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2025 auf bis zu 376,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,27 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 506,25 USD.

Microsoft gewährte am 29.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 69,63 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 62,02 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 13,15 USD im Jahr 2025 aus.

